Andrew Garfield apoya a un Spider-Man gay: cualquiera puede ponerse ese traje

El intérprete Andrew Garfield volvió a manifestar su interés en la posibilidad de que Spider-Man exista como un personaje homosexual, una opción que ya había insinuado años atrás cuando lideraba la saga del superhéroe.

Las declaraciones llegaron durante la promoción de su nueva película, The Uprising. Garfield recordó que aquella propuesta nació como un modo de cuestionar las premisas tradicionales sobre el personaje y afirmó que, a día de hoy, sigue considerándola una opción válida.

«Sigo creyendo que cualquiera puede estar dentro de ese traje», declaró el actor, según lo recogido por Entertainment Weekly.

Garfield dio vida a Peter Parker en The Amazing Spider-Man (2012) y en su secuela de 2014. Más tarde volvió a encarnar al personaje en 2021, en Spider-Man: No Way Home, donde coincidió en escena con Tom Holland y Tobey Maguire en la reunión de varias versiones del mismo héroe.

La posibilidad de que Peter Parker explore su sexualidad no es un tema nuevo para Garfield. En 2013, durante una entrevista, el actor ya había insinuado la posibilidad de que el personaje descubriera un aspecto distinto de su identidad.

En su reflexión más reciente, Garfield explicó que una de las razones por las que Spider-Man resuena con tanta gente es precisamente que el traje facilita que el público se identifique con el héroe, independientemente de su apariencia, de su género o de su orientación sexual.

Para él, esa capacidad de identificación universal forma parte del encanto del personaje, pues cualquiera puede imaginarse detrás de la máscara.

El actor también defendió la inclusión y la diversidad como elementos que podrían formar parte del universo de Spider-Man, señalando que le agrada la idea de un espacio en el que todas las personas puedan sentirse representadas. “Me gusta la idea de un lugar donde todos sean honrados e incluidos. Era solo una forma de decir: ¿por qué no? Y te delatarías a ti mismo si tienes una opinión firme en cualquiera de los dos sentidos”, sostuvo.

La postura del actor vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la posibilidad de presentar una versión LGBTQ+ de uno de los superhéroes más populares de Marvel.

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