Roosvelt Hernández, tras auto de formal procesamiento, afirma confiar en la justicia divina y seguirá enfrentando el proceso judicial

El antiguo titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, salió de la audiencia de declaración de imputado tras la dictadura de la auto de formal procesamiento, por lo que deberá proseguir enfrentando el proceso judicial en su contra. A su salida, Hernández declaró: “Creo en la justicia divina”.

La Fiscalía lo acusa por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión.

La Audiencia Preliminar quedó programada para el día lunes 14 de septiembre del 2026, a las 9:30 de la mañana.