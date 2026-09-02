Seis jugadores de clubes hondureños integran el once ideal de la Copa Centroamericana 2026

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 dejó numerosas actuaciones destacadas, mientras los clubes se disputaban un lugar en los Cuartos de Final.

Estos son los 11 jugadores seleccionados para el Mejor XI de la Fase de Grupos:

Portero

Edrick Menjívar, Club Olimpia – Edrick Menjívar resultó fundamental para el conjunto Olimpia en el Grupo C, actuando como titular en los cuatro encuentros. El guardameta acumuló 15 paradas y encajó apenas tres goles, contribuyendo a que el equipo terminara líder de su llave y avanzara a los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2026.

Defensas

John Ruiz, LD Alajuelense – Con dos goles y seis intercepciones en cuatro partidos, el defensor costarricense se consolidó como una pieza clave en la defensa del tricampeón LD Alajuelense. Sumó 268 minutos y colaboró para que su equipo avanzara a la siguiente fase del torneo.

Luis Vega, Motagua – Vega se destacó como una de las figuras de FC Motagua en la Fase de Grupos, partiendo como titular en los cuatro encuentros, con un gol anotado, una asistencia y cinco intercepciones.

Clever Portillo, Motagua – Portillo fue otra pieza fundamental en la zaga de FC Motagua, disputando 348 minutos en cuatro partidos y registrando 11 intercepciones. Sus aportes defensivos ayudaron a que el conjunto hondureño encajara solamente dos goles durante la Fase de Grupos.

Mediocampistas

Mauricio Cerritos, Firpo – Los 322 minutos disputados por Cerritos en los cuatro encuentros de la Fase de Grupos fueron decisivos para Firpo, permitiendo al equipo controlar el mediocampo y dejando una asistencia y dos goles para su club.

Brian Farioli, Marathón – Farioli desempeñó un papel importante para que CD Marathón alcanzara los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana por primera vez. El mediocampista argentino fue titular en los cuatro partidos de la Fase de Grupos, marcando un gol, una asistencia y cuatro intercepciones.

Edwin Rodríguez, Club Olimpia – Con un gol y una asistencia en 343 minutos disputados a lo largo de cuatro partidos, Rodríguez fue uno de los jugadores clave del club hondureño tanto en la fase ofensiva como defensiva.

Mariano Torres, Saprissa – Torres lideró a Deportivo Saprissa con tres goles y una asistencia, además de completar 250 pases. El mediocampista fue titular en los cuatro partidos del Grupo C, mientras el club costarricense consiguió tres victorias y avanzó a los Cuartos de Final.

Delanteros

Alonso Hernández, CS Cartaginés – Hernández ayudó a guiar a CS Cartaginés a los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana, anotando dos goles en cuatro partidos y liderando la línea ofensiva del conjunto costarricense.

Ronaldo Cisneros, LD Alajuelense – El mexicano tuvo una destacada actuación con el campeón defensor, anotando cuatro goles en cuatro partidos, igualado con la mayor cantidad en el torneo hasta el momento. Cisneros marcó un doblete decisivo en la última jornada de Alajuelense en el Grupo A para ayudar al campeón defensor a asegurar su boleto a los Cuartos de Final y continuar su búsqueda de un cuarto título consecutivo de la Copa Centroamericana.

Jorge Benguché, Club Olimpia – Benguché brilló en la Fase de Grupos, anotando tres goles en cuatro partidos y ayudando a su club a conseguir un récord perfecto de 4G-0E-0P.