JOH ante posible implicación criminal en audios difundidos: afirma que los responsables de la farsa rendirán cuentas

El exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió a los audios difundidos que supuestamente lo vinculan con desestabilizar gobiernos progresistas en la región latinoamericana, asegurando que se trata de una “farsa” ideada para dañarlo políticamente. “Estoy convencido de que aquellos que protagonizaron esta farsa terminarán rindiendo cuentas”, afirmó durante una conversación telefónica.
Hernández afirmó que el material divulgado habría sido manipulado y reiteró que existen análisis que respaldan su versión. Además, sostuvo que quienes impulsan estas acusaciones deberán comparecer ante la justicia por las repercusiones derivadas de la difusión de dichos audios.