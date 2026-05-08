Reforma constitucional en El Salvador modifica el órgano electoral sin escaño para la oposición

La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo la influencia del partido que respalda al presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una reforma constitucional que modifica la manera en que se integra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al eliminar a los partidos la potestad de presentar ternas para tres de los cinco magistrados y, con ello, reducir la presencia de la oposición en el organismo colegiado.

«La estructura del TSE quedará compuesta por cinco magistrados, con un mandato de seis años, y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos se elegirán mediante un proceso general y público que la comisión correspondiente lleve a cabo», indica la redacción reformada.

Esta enmienda, aprobada con 57 votos a favor de los 60 diputados, modifica el artículo 208 de la Constitución que, antes de la reforma, señalaba que tres de los cinco magistrados del TSE se escogían de entre las ternas presentadas por los tres partidos que obtuvieron el mayor caudal de votos en las elecciones presidenciales.

Esas ternas eran remitidas por el partido que triunfaba en la elección presidencial y por dos de las fuerzas que quedaban en segunda y tercera posición, habitualmente la oposición.

La redacción actual también establece que la convocatoria para elegir a los tres magistrados, que antes recaía en los partidos, será pública y que una comisión de diputados seleccionará y propondrá al pleno a los candidatos para su votación «sin cuota partidaria» y basándose en la «meritocracia».

Añade que «los magistrados del TSE deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista».

Con esta reforma, la representación de los partidos de oposición quedaría reducida, en el peor de los casos, a una presencia en los consejos municipales, con algunos regidores, si no obtienen diputados en las elecciones de 2027.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele o su partido impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse comicios, con la próxima fecha prevista para febrero de 2027.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otras medidas.