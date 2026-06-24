Allan Paul se sube al bus de El Vive con HCH en el corazón: un ejemplo de que lo bueno no se olvida

El equipo de El Vive de HCH vivió un emotivo reencuentro con el ex colaborador de HCH, Allan Paul Carranza, quien no dudó en subirse al autobús para saludar y recordar los buenos tiempos junto a la presentadora Milagro Flores.

Durante el recorrido hacia el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá, ambos coincidieron y compartieron un momento ameno, donde no faltaron las bromas, risas y la nostalgia por las experiencias vividas en la casa televisiva.

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