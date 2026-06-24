Allan Paul se sube al bus de El Vive con HCH en el corazón: un ejemplo de que lo bueno no se olvida

24 de junio de 2026

El equipo de El Vive de HCH vivió un emotivo reencuentro con el ex colaborador de HCH, Allan Paul Carranza, quien no dudó en subirse al autobús para saludar y recordar los buenos tiempos junto a la presentadora Milagro Flores.

Durante el recorrido hacia el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá, ambos coincidieron y compartieron un momento ameno, donde no faltaron las bromas, risas y la nostalgia por las experiencias vividas en la casa televisiva.

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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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