Honduras podría adquirir drones ucranianos para la lucha antidrogas, afirma Asfura a la AFP

Honduras tiene previsto adquirir drones provenientes de Ucrania para fortalecer la vigilancia de sus fronteras y las acciones contra el narcotráfico, manifestó el lunes a la AFP el presidente hondureño Nasry Asfura.

El jefe de Estado sostuvo el pasado viernes en Kiev un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien le propuso cooperación en tecnologías militares, especialmente en el suministro de drones.

«Estamos tratando cuestiones vinculadas a drones para salvaguardar nuestras fronteras, para poder vigilar nuestras fronteras adecuadamente y luchar contra el crimen organizado con tecnología avanzada», afirmó Asfura en Ciudad de Panamá, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Con la tecnología de la que dispone, (Ucrania) puede aportarnos un gran apoyo para reforzar aún más la seguridad de nuestras fronteras y la lucha contra el narcotráfico. Se trata de un asunto de seguridad nacional», agregó el líder de tendencia derechista, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la reunión con Asfura, Zelenski indicó que ambas naciones buscan fortalecer su cooperación en distintos frentes, entre ellos la seguridad.

«Hoy, en cuestiones de seguridad, tecnologías militares y drones, Ucrania figura entre las más potentes del planeta. Y sé que esto les resulta de interés», afirmó Zelenski, según difundió el gobierno de Ucrania.

Kiev ha aumentado sus ataques con drones contra Moscú como respuesta a los bombardeos que, desde que comenzó la ofensiva rusa en febrero de 2022, azotan su territorio.

Según Asfura, los drones también podrían utilizarse en la agricultura.

La cooperación con Ucrania se suma al anuncio de las Fuerzas Armadas de Honduras, el pasado miércoles, de que Honduras y Estados Unidos están evaluando la posibilidad de realizar «operaciones de combate» contra el crimen organizado dentro del territorio hondureño.

En Honduras operan mafias del narcotráfico, pandillas y traficantes de personas, entre otros grupos criminales. La tasa de homicidios es de 24 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la media mundial.

El pasado 21 de mayo, 19 personas fueron asesinadas en una localidad del norte del país azotada por bandas que ocupan fincas para explotar palma africana, además de disputarse rutas para el tráfico de drogas.

Ese mismo día cinco policías fueron asesinados por presuntos narcotraficantes cerca de la frontera con Guatemala.