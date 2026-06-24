Empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana: última jornada del Grupo I del Mundial 2026 decidirá la clasificación

Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en el Estadio Boston, manteniéndose en la cúspide del Grupo L con cuatro puntos tras dos encuentros, aunque la diferencia de goles favorece a los Tres Leones. Ambos definirán su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 en la última jornada.

El conjunto europeo no eludió la obligación de ganar, asumió la posesión como táctica, pero mostró fallas graves para generar ocasiones ante un bloque defensivo más retrasado, a diferencia de su estreno frente a Croacia, que presentó un constante ida y vuelta en las áreas.

Con el portero como espectador de lujo, los comandados por Thomas Tuchel se enfocaron en atacar de múltiples maneras a las Estrellas Negras sin sobresaltos en la última línea. No obstante, la propuesta de Carlos Queiroz los llevó a buscar por las bandas y lanzar centros que fueron fácilmente rechazados por la defensa de Ghana. Las aproximaciones quedaron condicionadas por una aparición destacada de Harry Kane, aunque las dos acciones más “concretas” llegaron de Declan Rice: un tiro libre desviado y un cabezazo que quedó por encima del travesaño.

No ocurrió nada más relevante y el silbato del árbitro hondureño Said Martínez puso fin a una jornada de luces bajas en Foxborough, Massachusetts.

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