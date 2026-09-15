Historial de títulos de Grand Slam tras el triunfo de Alexander Zverev en el US Open 2026

Alexander Zverev dejó atrás una espina al coronarse campeón del US Open 2026 y demostró que, sin duda, este año le pertenece. En la final disputada en Nueva York, el alemán superó a Ben Shelton con parciales de 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2, logrando así su segundo título de Grand Slam en su palmarés. El primero había llegado apenas unos meses antes, en Roland Garros.

Con 29 años, Zverev atraviesa una temporada que lo sitúa en una nueva página de la historia del tenis. Tras haber caído en la final del US Open 2020 frente a Dominic Thiem después de ganar los dos primeros sets, Sascha volvió a disputar una definición en Flushing Meadows y, esta vez, no dejó escapar la oportunidad.

Su triunfo frente a Shelton le permitió lograr algo que, hasta este año, parecía inalcanzable: sumar dos grandes finales de Grand Slam en una misma temporada. Ya había conquistado Roland Garros en junio y repitió la hazaña en el US Open. Así, se convirtió en el cuarto tenista en obtener dos primeros Grand Slam en una misma temporada durante la era abierta. Los otros tres son Jimmy Connors, que en 1974 ganó el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open; Guillermo Vilas, que se llevó Roland Garros y el US Open en 1977; y Jannik Sinner, que en 2024 alzó el Australian Open y el US Open.

Los tenistas con más títulos de Grand Slam en la historia: