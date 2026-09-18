Alerta por lluvias en Santa Bárbara: COPECO refuerza la vigilancia ante inundaciones y crecida de ríos

18 de septiembre de 2026

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) anunció Alerta Amarilla en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, debido a las intensas lluvias que afectan la zona y que han provocado inundaciones y desbordes de ríos.

El resto del departamento de Santa Bárbara permanece bajo Alerta Verde por 24 horas, medida que entró en vigencia a partir de las 10:00 de la noche de este jueves 17 de septiembre. Varias familias ya han tenido que ser evacuadas ante el peligro generado por las condiciones climáticas.

COPECO pidió a la población de las zonas vulnerables mantenerse atenta, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y acatar las instrucciones de las autoridades para prevenir incidentes ante la persistencia de las lluvias.

Edwin Rolando Amaya

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