Inundaciones en Nuevo México: dos adultos y un niño fallecidos

Dos adultos y un niño murieron al ser arrastrados por las aguas de una inundación durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la Nación Navajo, ubicada en el noroeste de Nuevo México. Las autoridades estudian las circunstancias que llevaron a las víctimas a entrar al agua y si el suceso involucró a un vehículo.

La Policía Navajo recibió el aviso cerca de las 00.30, según la cadena NBC News. Los equipos de búsqueda hallaron sin vida a las tres personas después de que las lluvias copiosas inundaran carreteras y otras zonas rurales.

Las víctimas eran familiares y entre ellas había un menor de edad, de acuerdo con el periódico Navajo Times. El medio indicó que el episodio ocurrió en Two Grey Hills, mientras que NBC News y KNAU situaron la emergencia cerca de Newcomb.