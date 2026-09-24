Alerta en el Corredor Seco Centroamericano: 61% de las familias no pueden comprar ni producir su comida

La capacidad de sostén de los hogares agrícolas está en el centro de la preocupación ante la amenaza de hambruna que acecha al Corredor Seco Centroamericano, según lo plantea un revelador informe de la organización World Vision, mismo que expone que el 61% de las familias campesinas en Guatemala, Honduras y El Salvador ya no logra cubrir sus requerimientos alimentarios esenciales, mientras un 32% de los hogares reporta un deterioro crítico e inminente en la nutrición de sus niños.

Lo esencial que debes conocer: Crisis en dos frentes

Tiempo limitado para evitar que se agrave

Crisis en dos frentes

La emergencia actual está alimentada por un doble golpe devastador: el severo impacto climático del fenómeno de El Niño combinado con un choque económico acelerado. La falta de lluvias afectó al 85% de las comunidades, arrasando las siembras de maíz.

Simultáneamente, las tensiones geopolíticas a nivel global encarecieron los insumos agrícolas, provocando incrementos superiores al 100% en el precio de los fertilizantes y fuertes aumentos en la canasta básica.

El análisis técnico revela la cruza brutal a la que se enfrentan los agricultores de subsistencia de la región. “Tenemos que elegir entre adquirir fertilizante caro para el mañana o comprar comida para el hoy”, comenta uno de los testimonios reunidos en el diagnóstico.

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El 72.6% de las familias prevé necesitar comprar más alimentos fuera de sus parcelas, mientras que aproximadamente el 60% no dispone del dinero suficiente para cubrirlos.

Para poder alimentarse, la población rural está agotando rápidamente sus escasos mecanismos de defensa. Cerca del 65% de los hogares ha recurrido en el último mes a prácticas extremas de supervivencia, como adquirir alimentos a crédito, vender sus herramientas de trabajo y ganado, contraer deudas en condiciones insostenibles o emigrar de forma forzada para intentar enviar sustento.

La infancia de la región centroamericana es la que está soportando el costo más alto y devastador de esta emergencia. En más del 26% de los hogares entrevistados se ha reducido formalmente la cantidad de comida que reciben niñas y niños, limitando la dieta a una ingesta casi exclusiva de maíz y frijol, lo que destruye la aportación de micronutrientes básicos y pone en serio riesgo su desarrollo físico e intelectual.

Tiempo limitado para evitar que se agrave

Las proyecciones técnicas señalan que las lluvias seguirán por debajo de lo habitual hasta finalizar el año, lo que anula las esperanzas de recuperar la segunda siembra.

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Frente a este panorama, los especialistas estiman que la ventana de oportunidad para evitar un colapso mayor en la seguridad alimentaria se cerrará de forma acelerada entre octubre de 2026 y enero de 2027.

Ante la inminente devastación, World Vision ha emitido un llamamiento urgente a los gobiernos, la cooperación internacional y el sector privado para activar ayuda alimentaria de emergencia y medidas de salud infantil.

Las organizaciones advierten que si no se implementan medidas humanitarias con anticipación antes de terminar el año, millones de niños soportarán de forma irreversible las consecuencias de la hambruna en la región.