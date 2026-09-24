Valencia CF nombra a Javier Aguirre como su nuevo técnico en LaLiga

El Valencia CF confirmó oficialmente la contratación del técnico mexicano de amplia trayectoria, Javier “El Vasco” Aguirre, como nuevo entrenador para lo que resta de la presente temporada, e incluyó una cláusula que ofrece la posibilidad de prolongar su vínculo por un año adicional.

A sus 67 años, tras concluir su participación en un tercer Mundial al frente de la Selección de México, Aguirre encara un reto de alto perfil al tomar las riendas del conjunto ‘ché’. Este nombramiento representa la mayor envergadura de la trayectoria del técnico azteca desde su periodo con el Atlético de Madrid entre 2006 y 2009.

La llegada del ‘Vasco’ responde a la urgente necesidad de rescatar al histórico club español de una severa crisis deportiva. El equipo, seis veces campeón de LaLiga, se sitúa en la penúltima posición de la tabla con apenas cuatro puntos, y aún quedan 30 jornadas por delante para luchar por la permanencia en la máxima categoría.

El estratega mexicano viajará de inmediato a territorio español para arrancar los entrenamientos de la semana previo a su presentación oficial el próximo lunes 28 de septiembre. Su debut oficial en el banquillo valencianista está programado para el 11 de octubre frente al Racing de Santander en un duelo crucial por la salvación.