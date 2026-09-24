El avión más rápido que ha existido se retiró hace más de 25 años y ningún otro avión tripulado ha vuelto a alcanzar su velocidad

Durante décadas, la idea de ir más rápido que el propio calor ha rozado lo mítico: un desafío donde la atmósfera se vuelve enemiga y la tecnología se pone al límite. Aun así, el récord humano a velocidad en un avión sigue intacto desde el siglo pasado, y cada año que pasa parece recordar que la audacia necesita más que ganas: exige materiales, energía y una tolerancia al riesgo que hoy casi nadie asume. “La velocidad no perdona errores”, repiten los veteranos; y tenían, y tienen, razón.
Un cohete con alas: el North American X-15
Era un avión, sí, pero también un laboratorio supersónico con un solo objetivo: aprender a volar donde el aire casi no existe. El North American X-15 fue lanzado desde el vientre de un B-52, encendía su motor cohete XLR-99 y trepaba como una flecha hacia la frontera del espacio. Hecho de aleación Inconel X para resistir el calor, aterrizaba sin tren convencional, sobre patines de acero.
Entre 1959 y 1968 realizó 199 vuelos, muchos por encima de los 80 kilómetros, donde los pilotos recibían alas de astronauta. El 3 de octubre de 1967, William “Pete” Knight llevó el X-15A-2 a Mach 6,7 (unos 7.274 km/h), una marca que ningún otro avión tripulado ha vuelto a tocar. “Más rápido de lo que el calor puede disiparse”, dijeron los ingenieros, y la frase se quedó corta.
En ese régimen, cada milímetro de la superficie recibe un castigo térmico feroz, y cualquier ondulación puede crecer en una catástrofe. Para ese vuelo de récord se usaron tanques externos y un recubrimiento ablativo blanco que terminó chamuscado, prueba de una frontera empujada un poco más allá.
Por qué nadie lo ha superado
La velocidad hipersónica tripulada exige tres cosas en exceso: combustible, refrigeración y coraje institucional. El coste energético crece de forma despiadada, y el calor convectivo y por fricción aumenta con el cubo de la velocidad. Materiales, uniones, ventanas, sensores y sellos deben soportar temperaturas de horno sin ceder a la fatiga.
Además, el equilibrio coste-beneficio cambió con los drones y los misiles: para ensayar a Mach 6–10, un vehículo no tripulado ofrece datos valiosos sin poner en juego una vida ni un presupuesto infinito. “Si puedes medirlo sin piloto, no lo arriesgues”, se volvió mantra en una era de recursos contados.
La política también cuenta: no hay urgencia militar o científica comparable a la de los años 60, y el talento se ha ido a áreas como el software, los lanzadores comerciales y la defensa hipersónica no tripulada. La ecuación, de momento, no cierra para otro salto tripulado.
Récords que ponen contexto
- SR-71 Blackbird: Mach 3,3 aprox.; más rápido entre los aviones a reacción, pero muy por debajo del X-15 a cohete.
- Concorde: Mach 2,04 en servicio comercial; elegancia y precisión, no hipersónica.
- X-15: Mach 6,7; despegue lanzado, motor cohete, aterrizaje planeado; récord aún vigente.
- X-43A y X-51A (no tripulados): velocidades superiores a Mach 5–9,6; validan conceptos de scramjet sin piloto.
- Naves espaciales: mucho más rápidas, pero no se consideran aviones al no operar sosteniéndose en alas en la atmósfera densa.
Lo que vino después
El SR-71 perfeccionó el arte de cruzar a Mach 3 con turbinas y entradas de aire de precisión quirúrgica. El Concorde demostró que la supersonia podía ser cotidiana, aunque a un costo acústico y económico difícil de sostener. Pero ninguno se acercó a la pared térmica del hipersónico tripulado.
Los programas X-43A, X-51A y demostradores chinos y rusos han ido más allá en velocidad, pero sin piloto. Ahí está la tendencia: medir, simular, instrumentar y aprender, con presupuestos medidos y riesgos controlados. Se habla a veces de un “SR-72” futurista, quizá no tripulado, como puente entre inteligencia y disuasión en tiempos de hipersónica omnipresente.
Mientras tanto, el turismo suborbital ha recuperado vuelos de gran altitud y Mach 3–4, pero su objetivo no es batir récords, sino abrir mercados y mejorar la fiabilidad. “Escoge tus batallas”, dicen los programas modernos; y la batalla del X-15 no es hoy una prioridad industrial.
Legado vivo en la era hipersónica
Quedó un legado técnico inmenso: datos de calentamiento, modelos de transición a capa límite turbulenta, sensores empotrados, aleaciones resistentes y procedimientos de verificación que aún se citan en manuales de ensayo. También una filosofía: “No hay sustituto para los datos de vuelo”, porque la realidad siempre desordena a la teoría.
Quizá mañana resurja una necesidad que empuje a otro avión tripulado a encender la mecha del Mach 7. Tal vez la fabricación aditiva, los TPS cerámicos ultraligeros y los scramjets maduros creen un nuevo umbral. Por ahora, el récord del X-15 permanece como una cumbre solitaria: recordatorio de una época donde la curiosidad, la valentía y la ingeniería apostaron todo… y ganaron unos segundos de eternidad.