Afectados por Koriun en Choloma exigen la devolución de su dinero y se declaran calamidad doméstica; piden la liberación de Iván Velásquez tras 18 meses de espera

Después de más de dieciocho meses de espera, pobladores afectados por las inversiones en Koriun, en Choloma, realizaron una asamblea informativa para exponer su situación y exigir respuestas sobre el dinero que aseguran tener retenido. Los afectados manifestaron que atraviesan una situación económica crítica, por lo que se declararon en “calamidad doméstica”.

Durante la asamblea, los pobladores también exigieron la devolución de su dinero y solicitaron la liberación de Iván Velásquez, señalando que continuarán buscando respuestas y soluciones ante la situación que enfrentan desde hace meses.