Ministro de Seguridad afirma que McNeil era un estafador y enfrentaba procesos legales

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, se refirió al asesinato del abogado Dereck McNeil James, ocurrido el pasado 17 de agosto en Roatán, y aseguró que él tenía antecedentes de presuntas irregularidades y varios procesos en su contra.

McNeil era testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña y ya había brindado su declaración dentro de las investigaciones relacionadas con este caso.

Según Velásquez, el ahora fallecido habría estado involucrado en otros negocios irregulares y presuntamente habría estafado a varias personas, situación que, de acuerdo con el funcionario, pudo haber generado conflictos que terminaron convirtiéndolo en objetivo de un ataque.