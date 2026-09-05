Ministro de Seguridad afirma que McNeil era un estafador y enfrentaba procesos legales

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, se refirió al asesinato del abogado Dereck McNeil James, ocurrido el pasado 17 de agosto en Roatán, y aseguró que él tenía antecedentes de presuntas irregularidades y varios procesos en su contra.
McNeil era testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña y ya había brindado su declaración dentro de las investigaciones relacionadas con este caso.
Según Velásquez, el ahora fallecido habría estado involucrado en otros negocios irregulares y presuntamente habría estafado a varias personas, situación que, de acuerdo con el funcionario, pudo haber generado conflictos que terminaron convirtiéndolo en objetivo de un ataque.
“Él tenía otros negocios irregulares por lo que le habría llegado la muerte. Él no era abogado y estafó a otras personas y creó actores que podrían haber atentado con él. Estafaba y tenía varios procesos en su contra”, afirmó el ministro.