De la Espriella celebra los resultados de una operación militar al exhibir cuatro cadáveres en el suelo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este viernes 4 de septiembre desde el Batallón Cartagena de Riohacha que el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, también conocido como Bendito Menor o Naín, señala el comienzo de una campaña destinada a desmantelar las estructuras del crimen que actúan en el territorio nacional.

El mandatario añadió que su Gobierno no sostendrá diálogos con quienes describió como narcoterroristas y que respaldará las operaciones de la Fuerza Pública.

Estas palabras se pronunciaron tras confirmarse la muerte de Naín Pérez Toncel, señalado como el principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El operativo fue realizado por un pelotón especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y tuvo lugar en el barrio Los Olivos de Riohacha, en La Guajira.

En la intervención también resultaron muertos Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita y pareja de Pérez Toncel, junto a dos hombres que, de acuerdo con la información preliminar, formaban parte de su círculo de seguridad.

Asimismo, el jefe de Estado precisó que las autoridades recuperaron a dos menores que se encontraban en el lugar durante la operación.