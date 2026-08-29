350 bodas en la Plaza Los Dolores: la capital se viste de amor y unión

La histórica Plaza Los Dolores, situada en el epicentro del centro de la capital, se convirtió en un escenario cargado de emociones, risas y promesas de amor, al acoger a 350 parejas que optaron por dar uno de los gestos más importantes de sus vidas al decir el tan esperado “sí” durante una ceremonia de bodas civiles que reunió a una multitud.

Con este gran evento, cuyo objetivo es fomentar y fortalecer la unidad familiar mediante el matrimonio, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) unieron el cierre del Mes de la Familia, en una jornada dedicada a celebrar el amor, el compromiso y la relevancia de forjar hogares estables.

La ceremonia fue presidida por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien estuvo acompañado por su esposa, Paola Rubí, miembros de la Corporación Municipal y funcionarios de la comuna, quienes compartieron con los contrayentes y sus familias este momento especial, en esta iniciativa denominada “Dile que sí en la capital”.

En su intervención, el alcalde subrayó el significado tan particular de acompañar por primera vez, como primer edil de la ciudad capital, a cientos de parejas que toman la decisión de unir sus vidas mediante el matrimonio.

“Para mí, este día tiene un significado muy especial. Es la primera vez que, como alcalde de nuestra ciudad capital, tengo el privilegio y la enorme bendición de casar a tantas parejas. Quienes llevamos algunos años de casados sabemos que el matrimonio no consiste solamente en aquel ‘sí’ que uno dice el día de la boda. Ese ‘sí’ hay que volverlo a decir muchas veces durante la vida”, expresó Juan Diego Zelaya.