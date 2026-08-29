Diésel sube casi dos lempiras este lunes; las gasolinas bajan centavos

Los conductores hondureños deberán estar preparados para un nuevo incremento en el precio del diésel, que a partir del lunes 31 de agosto de 2026 se proyecta cercano a dos lempiras por galón.

Con base en la nueva estructura de precios divulgada por la Secretaría de Energía, en Tegucigalpa el diésel quedará en 143.23 lempiras, subiendo 1.95. Por su parte, en San Pedro Sula se alcanzará 139.23, con un alza de 1.86.

En cambio, las gasolinas experimentarán ligeros descensos. La gasolina superior disminuirá 0.71 lempiras en Tegucigalpa y 0.75 en San Pedro Sula, mientras que la regular reducirá 0.29 y 0.47, respectivamente.

La nueva revisión entrará en vigencia a partir del 31 de agosto, afectando de forma directa a quienes utilizan diésel para sus vehículos y para sus actividades de transporte.