114 años del Rey de Copas: Olimpia celebra un legado que perdura a lo largo de las generaciones

Por: Gabriela Raudales

El Club Olimpia Deportivo celebra este 12 de junio su 114.º aniversario desde su fundación, ratificando su estatus como una de las entidades más exitosas y emblemáticas del balompié hondureño.

Con sede en Tegucigalpa y fundado en 1912, el conjunto albo celebra más de un siglo de historia forjada por títulos, tradición y una presencia constante en los primeros planos del deporte nacional.

Por ello, en este 2026, miles de aficionados celebran la amplia trayectoria deportiva de la entidad capitalina, cuyas raíces se remontan al béisbol antes de crear su célebre equipo de fútbol en 1926. A lo largo de las décadas, conocido como el “Rey de Copas”, ha ido forjando un palmarés destacado que lo sitúa como un referente del fútbol hondureño, además de contar con una afición amplia y leal tanto dentro como fuera del país.

Considerado por muchos como el máximo orgullo deportivo de Honduras, Olimpia ha forjado épocas memorables gracias a una gestión institucional que ha contado con figuras como el recordado José Rafael Ferrari y el actual presidente Rafael Villeda. En el marco de este nuevo aniversario, medios deportivos y seguidores resaltan la grandeza histórica y la influencia que el club merengue mantiene en el deporte nacional.