Se dictó sobreseimiento provisional para Steve Fajardo y otros acusados por adjudicación irregular de contratos en la alcaldía de SPS

Se dictó un sobreseimiento provisional a favor de Steven Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien figura como sindicado en una presunta malversación que supera los 45,5 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.

La medida implica el cierre temporal del proceso judicial, aunque el Ministerio Público mantiene la posibilidad de reabrirlo en un plazo de cinco años.

“No existió desfalco alguno, ni se registraron depósitos irregulares. Lo que sí quedó probado es que la acción ocurrió en un momento de naturaleza política con el objetivo de perjudicar a un partido y a una figura política de la zona norte, y que se llevó a cabo a través de su propia familia”, afirmó el defensor legal.