Hallazgo macabro en Tijuana: localizan cadáver frente al estadio donde entrena Irán

El hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición avanzado dentro de un automóvil estacionado frente al estadio Caliente de Tijuana, México, donde la selección de Irán lleva a cabo sus sesiones de entrenamiento para la Copa Mundial 2026, provocó una gran conmoción entre la población local y las autoridades de la ciudad.

El cadáver fue localizado en el maletero de una camioneta pickup de color gris, con placas de California, estacionada en el estacionamiento de un supermercado situado justo frente al recinto deportivo que el conjunto iraní emplea a diario para sus prácticas. Según informes preliminares, el vehículo habría permanecido en ese sitio desde el miércoles anterior.

La policía de Tijuana localizó el automóvil tras detectar un olor intenso emanando desde su interior. Al inspeccionarlo, los peritos forenses hallaron el cuerpo envuelto en una bolsa de color negro y con signos claros de violencia.

El hallazgo ocurrió poco después de una sesión de entrenamiento de la selección iraní, que mantiene una rigurosa rutina de preparación en la ciudad fronteriza. El cadáver fue retirado de la zona una vez que el equipo abandonó las instalaciones.

Las autoridades mexicanas dieron inicio a una investigación con el fin de identificar a la persona fallecida y aclarar las circunstancias del crimen. El caso se inscribe en el marco de la violencia que afecta a diversas regiones del país, mientras Tijuana recibe delegaciones internacionales de cara a la Copa Mundial de 2026.