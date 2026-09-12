Zverev avanza a su segunda final del US Open

12 de septiembre de 2026

Alexander Zverev ya espera rival para la final del US Open este domingo. En un torneo en el que los grandes nombres se fueron cayendo progresivamente –Jannik Sinner no compareció; Novak Djokovic cayó en primera ronda; y Carlos Alcaraz no pasó de cuartos de final-, el alemán de 29 años, sembrado número 1 del torneo, cumplió los pronósticos y superó a Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(7) para alcanzar su sexta final de Grand Slam.

Su rival saldrá de la otra semifinal entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton. Un duelo entre estadounidenses en un día significativo en Nueva York, cuando se está celebrando el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

“Va a ser increíblemente especial”, dijo Zverev sobre la final en entrevista sobre la pista tras el partido. “Ben y Frances tienen un apoyo increíble aquí. Espero poder hacer que el sueño americano no se cumpla el domingo”.

Edwin Rolando Amaya

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