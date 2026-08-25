Zambrano presentó reformas electorales, sin contemplar la segunda vuelta | Resumen Legislativo

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dio a conocer un paquete de reformas de carácter amplio que buscan modificar de manera integral las leyes electorales de Honduras, con la intención de blindar el próximo proceso electoral y evitar que se repitan las anomalías observadas en las elecciones de 2024.

“Este nuevo proceso electoral de 2029 no podemos permitir que tome un mes para obtener los resultados a nivel presidencial. Da envidia: en Colombia, apenas tres horas después de clausurada la votación ya contaban con el 100% de las actas contabilizadas”, afirmó el titular del Legislativo.