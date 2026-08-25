Zambrano presentó reformas electorales, sin contemplar la segunda vuelta | Resumen Legislativo

25 de agosto de 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dio a conocer un paquete de reformas de carácter amplio que buscan modificar de manera integral las leyes electorales de Honduras, con la intención de blindar el próximo proceso electoral y evitar que se repitan las anomalías observadas en las elecciones de 2024.

“Este nuevo proceso electoral de 2029 no podemos permitir que tome un mes para obtener los resultados a nivel presidencial. Da envidia: en Colombia, apenas tres horas después de clausurada la votación ya contaban con el 100% de las actas contabilizadas”, afirmó el titular del Legislativo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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