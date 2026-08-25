No somos invasores, somos recuperadores de tierras: campesinos del Bajo Aguán exigen la destitución del director del INA

Un conjunto de campesinos originarios del Bajo Aguán llevó a cabo este martes una protesta frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), con la demanda de que se respete la propiedad de sus tierras y de que las autoridades atiendan las demandas que han mantenido durante años.

Como parte de la movilización, los manifestantes ocuparon la calle principal de la colonia Alameda, lo que provocó interrupciones en el paso vehicular mientras manifestaban su descontento.

Además solicitaron la salida del ministro del INA, Javier Talavera, al entender que la institución no estaría dando respuesta a las necesidades del sector campesino.

“Exigimos que se nos considere como campesinos. Hace mucho tiempo que enfrentamos este problema y queremos un ministro que esté del lado del pueblo y de los campesinos”, afirmó uno de los asistentes a la protesta.

Los manifestantes sostienen que continuarán presionando hasta obtener respuestas sobre sus reclamaciones relativas a la tenencia y la defensa de sus tierras.