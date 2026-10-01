Zambrano participa en el foro parlamentario iberoamericano celebrado en España

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asiste este jueves al XII Foro Parlamentario Iberoamericano, un encuentro que convoca en Madrid, España, a representantes legislativos de diversas naciones que integran la comunidad iberoamericana.

En el marco del encuentro, Zambrano afirmó que se abordan asuntos como la inteligencia artificial, los desafíos de la democracia, la igualdad y el fortalecimiento de la diplomacia entre cámaras. También subrayó el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.

La delegación hondureña la integran asimismo los parlamentarios Walter Chávez, Tania Pinto, Carlos Ledezma y Alejandra Vallecillo. El foro se celebra hoy jueves y mañana viernes, y funcionará como etapa de preparación para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid.

Presidente del CN participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid

El cónclave reúne este jueves y también mañana viernes a delegaciones parlamentarias de diversas naciones de la comunidad iberoamericana

”Tratamos asuntos de alta trascendencia para el porvenir de nuestras naciones, entre ellos la inteligencia artificial, los retos de la democracia, la equidad y el fortalecimiento de la diplomacia entre cámaras”, indicó Zambrano

El titular del Congreso Nacional toma parte en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebra en Madrid, España, representando a Honduras en este espacio de diálogo y cooperación internacional junto a una delegación del Poder Legislativo.

El Foro Parlamentario Iberoamericano se presenta como un foro de diálogo y compartir experiencias que convoca durante dos jornadas, jueves 1 y viernes 2 de octubre, a delegaciones parlamentarias de diversas naciones que forman la comunidad iberoamericana.

La ceremonia de apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano estuvo encabezada por el rey Felipe VI, acompañado por autoridades del Ejecutivo y del Congreso de los Diputados de España.

Los representantes de Honduras, además de Zambrano, incluyen a los diputados Walter Chávez, Tania Pinto, Carlos Ledezma y Alejandra Vallecillo.

Desafíos de parlamentos iberoamericanos

“Tratamos asuntos de gran relevancia para el futuro de nuestras naciones, entre ellos la inteligencia artificial, los retos de la democracia, la equidad y el fortalecimiento de la diplomacia entre cámaras”, detalló el jefe de la Cámara Legislativa hondureña.

El titular del Legislativo indicó que el encuentro parlamentario también es el escenario del fortalecimiento de lazos en temas de seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, el foro también servirá como preparación para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre próximo en Madrid.