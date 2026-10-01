Transportistas bloquean parcialmente la CA-4 en Copán ante el alto costo del combustible

Con el fin de respaldar las reclamaciones del sector, conductores vinculados a diversas firmas de transporte de autobuses en Copán se incorporaron a las movilizaciones del gremio, llevando a cabo una toma parcial de la carretera CA-4 en las proximidades de la comunidad de Tepemechín, dentro del municipio de Trinidad.

Los transportistas sostienen la protesta para protestar por el alto costo de los combustibles, un hecho que, según señalan, eleva los costos de operación y repercute directamente al sector transporte.

La protesta mantiene interrumpido parcialmente el paso vehicular por este tramo de la CA-4, mientras los conductores permanecen en el lugar planteando sus exigencias ante el impacto que representan los precios de los carburantes.