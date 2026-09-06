Yoro: incautan 25.000 arbustos de coca y 3.500 plantas de marihuana

5 de septiembre de 2026

Tres plantaciones de hoja de coca, que albergaban alrededor de 25,000 arbustos, fueron localizadas en zonas montañosas de Olanchito, en Yoro. Los cultivos ocupaban aproximadamente siete manzanas de terreno.

Asimismo, en la aldea El Bañadero, dentro del municipio de Yoro, se localizó una plantación de marihuana de cerca de una manzana, con alrededor de 3,500 plantas.

Con estos hallazgos, para 2026 se registran 54 plantaciones de hoja de coca localizadas, con más de 765,000 arbustos, y 18 plantaciones de marihuana, con más de 170,000 plantas.

Edwin Rolando Amaya

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