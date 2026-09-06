Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista de Chile, murió a los 71 años

Camilo Escalona Medina fue un destacado político chileno y referente histórico del Partido Socialista de Chile (PS). Partió el 4 de septiembre de 2026 a los 71 años, tras luchar contra complicaciones asociadas a un cáncer de próstata. Su nombre perdura como una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas y en el tramo final de la transición a la democracia.

La trayectoria de Escalona

Escalona, que ejerció como presidente del Senado entre 2012 y 2013, había reducido su actividad pública a comienzos de este año debido a su enfermedad. La explicó en una única intervención pública, al considerar que se trataba de una cuestión privada y que su difusión no era necesaria para la ciudadanía.

A lo largo de medio siglo de actividad, su papel fue de gran influencia y protagonismo dentro del socialismo chileno, periodo que coincidió con el ascenso de la expresidenta Michelle Bachelet a La Moneda, primera mujer en ocupar la jefatura del Estado en Chile.

Sin embargo, Escalona nunca asumió ministerios ni aspiró a la Casa Rosada; su trayectoria política transcurrió mayoritariamente en el Congreso desde la vuelta a la democracia en 1990, casi veinte años después de iniciar su militancia en la Unidad Popular, la coalición de izquierda que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970.

Nacido el 15 de junio de 1955, ingresó a la Juventud Socialista en 1969, con 13 años, y inició su trayectoria como dirigente juvenil hasta llegar a presidir la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.

El dirigente socialista experimentó el exilio en Viena, Cuba y Berlín Oriental tras el golpe de 1973 que derrocó a Allende, y luego retornó a Chile para continuar la clandestinidad durante la década de los ochenta, dos momentos que él describió como hitos en su biografía.

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El mensaje de Kast

En tanto, el presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su pésame por medio de sus perfiles en redes sociales: «Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa».

El mandatario añadió que «dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado».