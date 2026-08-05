Vozinha llega a Chile y se presenta como nuevo refuerzo de Colo Colo con una frase desafiante

Vozinha se convirtió en una de las revelaciones más destacadas del Mundial 2026. El guardameta de la selección de Cabo Verde, elegido para formar parte del once ideal del torneo, se transformó en el nuevo refuerzo de Colo Colo de Chile y, tras su llegada al Cacique, ofreció una rueda de prensa previa a la presentación oficial que se celebrará en el estadio.

El arquero caboverdiano de cuarenta años dio el salto más decisivo de su carrera a nivel de clubes y estampó su firma con el conjunto trasandino, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, tras su paso por la segunda división de la liga de Portugal con el Grupo Desportivo Chaves.

“Considero que la Copa del Mundo es la mejor competición, por lo que para mí y Cabo Verde representó algo muy grande, ya que sabíamos que estábamos luchando por algo importante. Debíamos enfrentarnos a los mejores y éramos conscientes de la calidad de nuestro equipo.”

Era mucho más que fútbol, porque representábamos a una nación resiliente y a un pueblo que nunca deja de alentar. Dejamos todo. Fue un sueño que tuve desde niño y sabía que el Mundial podría trascender muchas cosas importantes para mí en mi vida. Estoy muy agradecido por ello”, afirmó Josimar Dias en la conferencia de prensa.