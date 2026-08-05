Ricardo Montaner regresa a los escenarios y aterriza en Tegucigalpa con un concierto inolvidable

El intérprete Ricardo Montaner regresa a los escenarios y Honduras formará parte de su tan esperada gira. El cantautor ofrecerá un concierto en Tegucigalpa el próximo 5 de octubre, en las instalaciones del Polideportivo de la UNAH, donde interpretará los temas que han dejado huella en varias generaciones.

La ciudad capital de Honduras vivirá una velada repleta de música, sensaciones y recuerdos, durante la cual miles de seguidores podrán entonar al unísono las canciones que han acompañado distintas etapas de sus vidas. El espectáculo promete ofrecer una experiencia inolvidable para quienes asistan.

La preventa de boletos para el concierto de Ricardo Montaner en Tegucigalpa ya está disponible a través de eticket.hn, de modo que los admiradores del artista pueden asegurar su lugar para este esperado recital.

La puesta en escena es producida por E3 Live, que traerá al país uno de los conciertos más esperados del año. El encuentro entre Ricardo Montaner y el público hondureño promete convertirse en una velada teñida de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos.