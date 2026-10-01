Vietnam inaugura el estadio más grande del mundo, con aforo para 135.000 espectadores

En Hanoi, la capital de Vietnam, se erige el estadio más grande del planeta: el Trong Dong Stadium. Las obras, iniciadas hace nueve meses, avanzan a buen ritmo y se difundieron nuevas imágenes que muestran los progresos, evidenciando por qué costará 138 mil millones de dólares

Con una capacidad prevista de 135.000 asientos, superaría a recintos como el Narendra Modi Stadium de India (132.000), el Rungrado 1st of May de Corea del Norte (114.000) y el Hassan II de Marruecos (115.000), que actualmente se están levantando para el Mundial 2030. También rebasará con holgura al Michigan Stadium de Estados Unidos (107.601) y al Camp Nou de España (99.354). El conjunto mayor, la Hanói International Sports City, ocupará unas 73,3 hectáreas para el estadio en las afueras de la capital, con un presupuesto total de USD 38.000 millones.

Los equipos de construcción trabajan en turnos continuos para cumplir con un calendario exigente: la obra de hormigón armado debe estar lista en diciembre de 2026, tras lo cual comenzará la instalación del sistema de cúpula, las instalaciones eléctricas y los trabajos de terminación.