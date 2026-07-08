Las cámaras de seguridad de una empresa de transporte que opera entre Tegucigalpa y La Ceiba captaron el instante en que un hombre se puso a revisar las pertenencias de una pareja de personas mayores. Un individuo con gorra, que según la seguridad habría llegado en un taxi con el número 4116, inspeccionó minuciosamente la billetera de la señora y, finalmente, se la llevó. La familia de los afectados solicitó las grabaciones y las compartió con HCH para dejar constancia de lo ocurrido.
Video muestra a taxista apodado «Uñudo» robando la billetera de una anciana en la terminal de buses de la capital
8 de julio de 2026
Edwin Rolando Amaya
Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.