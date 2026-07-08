Video muestra a taxista apodado «Uñudo» robando la billetera de una anciana en la terminal de buses de la capital

Las cámaras de seguridad de una empresa de transporte que opera entre Tegucigalpa y La Ceiba captaron el instante en que un hombre se puso a revisar las pertenencias de una pareja de personas mayores. Un individuo con gorra, que según la seguridad habría llegado en un taxi con el número 4116, inspeccionó minuciosamente la billetera de la señora y, finalmente, se la llevó. La familia de los afectados solicitó las grabaciones y las compartió con HCH para dejar constancia de lo ocurrido.

#HCHNoticias | ❌¡PICARITO!❌ Las cámaras de seguridad de una empresa de transporte de Tegucigalpa a La Ceiba captaron el momento cuando un hombre se pone a revisar las pertenencias de una pareja de ancianos. Un hombre con gorra que según la seguridad llegó en un taxi con el… pic.twitter.com/VXeFQfuGBm — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 8, 2026