Tornados devastadores en Hubei dejan 11 muertos y más de 300 heridos en China

Al menos once personas fallecieron y más de trescientos treinta resultaron heridas tras la pasada de varios tornados, acompañados de fuertes tormentas, que golpearon distintas zonas del centro de China, según reportes de medios estatales.

El fenómeno meteorológico afectó principalmente zonas del este de la provincia de Hubei, donde las autoridades indicaron que alrededor de 14,600 personas resultaron perjudicadas por las condiciones climáticas registradas durante la noche del lunes.

Los daños materiales también fueron significativos. De acuerdo con los informes oficiales, más de 20 viviendas quedaron destruidas y alrededor de 4,800 estructuras resultaron afectadas por la fuerza de los vientos y las tormentas.

Uno de los puntos más golpeados fue la ciudad de Huanggang, donde un tornado clasificado como EF2 ocasionó daños en edificios, una empresa de logística y un complejo de almacenes. Durante el evento, varios vehículos de carga fueron desplazados por las fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades continúan con las labores de emergencia para atender a las personas afectadas y estimar el alcance total del desastre.

#HCHInternacionales | ¡Imágenes impactantes desde China! La provincia de Hebei quedó con un panorama de destrucción tras el paso de un fuerte tornado, dejando calles afectadas, estructuras dañadas y escenas que han sorprendido a miles de personas.

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Expertos meteorológicos señalaron que los tornados no son habituales en la provincia de Hubei, ya que suelen registrarse con mayor frecuencia en regiones del sur y zonas costeras de China. Según especialistas, la interacción de distintos factores climáticos, incluidos los remanentes de la tormenta tropical Maysak, pudo favorecer la formación de estos fenómenos.

Además, en la región de Guangxi, las intensas lluvias asociadas al mismo sistema provocaron inundaciones, dejando al menos cuatro personas muertas y varias desaparecidas. Más de 53,000 habitantes fueron evacuados en la ciudad de Hengzhou, mientras las autoridades mantienen alertas por el aumento del nivel de los ríos.

Los organismos de emergencia continúan con las tareas de rescate, asistencia a damnificados y evaluación de los daños provocados por los eventos climáticos.