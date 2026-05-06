Cinco niños y cinco adultos regresan a Venezuela con el apoyo de la ONU

Este martes, cinco niños y cinco adultos regresaron a Venezuela, resultado del esfuerzo colaborativo entre las autoridades de seguridad nacionales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, según señaló el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

«Hoy, 5 de mayo de 2026, se consiguió el retorno a Venezuela de cuatro familias, compuestas por cinco niños y cinco adultos», comunicó Vuelta a la Patria a través de su canal de Telegram.

La entidad oficial no aclaró si esa cifra representa el total de personas que retornaron en este martes ni si los retornados arribaron por vía aérea ni desde qué lugar procedieron.

El pasado viernes, seis menores y un adulto volvieron a Venezuela mediante un «vuelo especial» de repatriación procedente de Estados Unidos, según informó el Ministerio del Interior y Vuelta a la Patria.

Mediante Telegram, la cartera de Estado señaló entonces que todos los repatriados recibieron atención médica proporcionada por las instituciones nacionales y fueron llevados a sus domicilios por los cuerpos de seguridad.

Este retorno se debió al esfuerzo conjunto entre las entidades de seguridad venezolanas y la OIM, según el portal Vuelta a la Patria.

El lunes, 157 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, EE.UU., informó el Ministerio del Interior.

En un mensaje difundido por Telegram, la cartera de Estado precisó que en ese vuelo viajaban 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores, sin detallar sus edades.

Cifras oficiales señalan que más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela mediante vuelos de repatriación desde febrero de 2025.