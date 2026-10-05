Verstappen firma una victoria histórica en el GP de Baréin con Red Bull Ford

Max Verstappen logra una victoria histórica y abre una nueva era dorada para la Fórmula 1 al vencer en un Gran Premio de Baréin marcado por el caos, competencia que se disputó por primera vez en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

Lo esencial para entender: Celebración desbordante

No para de hacer historia

Celebración desbordante

El piloto neerlandés dejó ver sin reservas su euforia y orgullo al festejar la victoria en una de las carreras más exigentes y accidentadas de la temporada reciente, caracterizada por condiciones climáticas extremas y giros inesperados en la pista.

La prueba, planificada inicialmente en Baréin, debió mudarse al circuito de Malasia a causa de tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El esperado regreso de la categoría a Sepang tras casi una década sin carrera estuvo acompañado por una tormenta tropical que obligó a retrasar el inicio de la competencia por más de 90 minutos, convirtiendo la pista en un auténtico escenario de supervivencia.

A la adversidad climática se sumó un fallo tecnológico sin precedentes cuando varios monoplazas se quedaron sin potencia debido a un fallo en el software de las unidades híbridas al rodar bajo la lluvia intensa.

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La situación obligó a la FIA a pausar la carrera mediante una bandera roja e intervenir de emergencia para lanzar una actualización del sistema en medio del desconcierto de los equipos y las quejas de pilotos como Lewis Hamilton.

En medio de la confusión y el desorden en la parrilla, Verstappen demostró su frialdad y talento al volante para imponer un ritmo intratable tras el reinicio. El tricampeón mundial completó las 55 vueltas al trazado con un tiempo de 1:47:14.808, logrando esquivar las trampas del asfalto mojado y asegurando el primer lugar sin otorgar margen de respuesta a sus perseguidores.

Una trayectoria histórica que continúa

El triunfo representó un hito para el equipo de las bebidas energéticas, al marcar la primera victoria oficial de la unidad de potencia Red Bull Ford en la máxima categoría. Tras bajar del auto, un emocionado Verstappen destacó el enorme trabajo de sus ingenieros para superar las adversidades y avanzar con éxito en esta nueva era tecnológica.

El podio de la jornada lo completó la joven promesa italiana Kimi Antonelli a bordo de su Mercedes, firmando un brillante primer podio en su carrera, seguido por el británico Lewis Hamilton, quien rescató un valioso tercer lugar con Ferrari.

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En la cara opuesta, George Russell fue la gran víctima del día al retirarse a cinco giros del final por fallas mecánicas.

Con esta eufórica victoria, Max Verstappen alcanzó la cifra de 72 triunfos en la Fórmula 1, consolidando su legado entre los más grandes de todos los tiempos. La dramática cita en Sepang dejó claro que, ante el caos técnico y las tormentas más impredecibles, el piloto neerlandés y su escudería continúan marcando el ritmo en el automovilismo mundial.