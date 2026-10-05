Emiratos Árabes Unidos concluye que el copiloto que atacó al capitán del vuelo con destino a Israel planeaba un acto terrorista

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos revelaron este fin de semana que el copiloto de Flydubai aspiraba a ejecutar un supuesto “acto terrorista” contra Israel, cuando irrumpió de forma violenta en la cabina del vuelo comercial, apuntando directamente al capitán de la aeronave.

Lo esencial que debes conocer: A punto de lograrlo

Vínculos extremistas

A punto de consumar su plan

La Fiscalía General de la nación situada en la península del Golfo Pérsico concluyó que el sospechoso pretendía apoderarse de la aeronave con el fin de desencadenar una tragedia de gran magnitud a mitad del itinerario.

El episodio de gravedad sucedió a bordo de un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con más de 180 pasajeros. Según los hallazgos de la investigación, Hamam al-Hammami, de nacionalidad omaní, atacó al capitán de la nave e intentó desviar el rumbo previsto, desatando momentos de pánico entre la tripulación y los viajeros.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

Durante el ataque, la aeronave sufrió un descenso abrupto de casi 17 mil pies de altitud en apenas un minuto debido al forcejeo dentro de la cabina. A pesar del peligro inminente, el capitán del vuelo logró abrir la puerta de seguridad, permitiendo que miembros de la tripulación y varios pasajeros valientes intervinieran de inmediato para reducir y neutralizar al agresor.

Tras lograr estabilizar la situación, unos pilotos que iban como civiles en el vuelo asumieron el control y realizaron un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde las fuerzas de seguridad locales detuvieron al sospechoso.

El acusado fue trasladado posteriormente a Abu Dabi bajo custodia de las autoridades emiratíes para someterse a interrogatorios detallados sobre sus vínculos y motivaciones.

Las pesquisas iniciales revelaron que el sospechoso había realizado un curso a distancia de gestión aeronáutica, pero carecía de una instrucción académica formal como piloto comercial.

Vínculos extremistas

Asimismo, los servicios de inteligencia detectaron que al-Hammami poseía material de contenido extremista y había sido sometido a un proceso de adoctrinamiento radical antes de abordar el avión.

Quizás te interese leer: Netanyahu dice que “todos estaríamos muertos” si Israel no hubiera atacado instalaciones nucleares de Irán

El suceso encendió las alarmas internacionales y dejó al descubierto una brecha notable en los protocolos de aviación. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó públicamente cómo un ciudadano de Omán logró integrarse a la tripulación de una ruta con destino a Tel Aviv, considerando que su país de origen no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Israel.

A raíz de esta emergencia, la aerolínea Flydubai suspendió temporalmente sus frecuencias hacia territorio israelí para revisar sus estándares de contratación y seguridad. No obstante, las operaciones aéreas comenzaron a normalizarse progresivamente tras la reanudación de vuelos de repatriación y el refuerzo de las medidas de vigilancia en los aeropuertos de la región.