La Armada uruguaya tomó hace años una decisión poco habitual en la región: incorporar buques de combate de segunda mano procedentes de Portugal. En un mercado dominado por excedentes británicos, holandeses o estadounidenses, el pequeño país del Río de la Plata apostó por cascos europeos de perfil modesto, con sistemas probados y una mecánica simple de mantener. Quince años después de que la marina lusa los retirara, esas fragatas siguen navegando en aguas del Atlántico Sur, como símbolo del pragmatismo uruguayo.

Una compra atípica en el mapa americano

En América, la compra de buques de guerra a Portugal fue, para Uruguay, una rareza estratégica. Mientras Brasil modernizaba con tecnología propia o europea, y Chile remataba fragatas de Holanda y Reino Unido, Montevideo se decantó por unidades lusas de línea clásica. No eran plataformas de última generación, pero ofrecían precio contenido, logística sencilla y un margen real para extender su vida operativa.

“Nos interesaba más la disponibilidad real que el brillo en el catálogo”, se escucha repetir en pasillos de la Base Naval. Esa frase resume la filosofía: preferir cascos robustos, con electrónica racional, frente a sistemas más potentes pero costosos de sostener.

De Lisboa a Montevideo: vida extendida

Portugal retiró esas fragatas en medio de una reorganización naval que priorizó unidades más modernas y OPV especializados. Uruguay las recibió, las rebautizó, revisó sistemas clave y adaptó su perfil de misión a las necesidades del Atlántico Sur: patrullas, control de pesca, ejercicios con marinas vecinas y apoyo a búsqueda y rescate.

“No son rápidas ni discretas, pero están pagadas y cumplen”, bromea un oficial de cubierta cuando una de las veteranas cruza el canal de acceso a Montevideo. La estampa puede parecer retro, pero la combinación de cañón principal, sensores fiables y dotación bien entrenada sigue dando resultados.

Por qué siguen siendo útiles

El secreto está en la sencillez y en el mantenimiento disciplinado. Con plantillas reducidas y un calendario de varaderos estrechamente vigilado, las fragatas han seguido sumando millas sin dramas presupuestarios. La ecuación encaja con una realidad: Uruguay tiene una costa extensa, un mar rico en recursos y una economía de defensa medida al milímetro.

Menor coste de adquisición y repuestos disponibles en el mercado europeo

y repuestos disponibles en el europeo Sistemas de armas conocidos por las dotaciones y fáciles de sostener

por las dotaciones y fáciles de Cascos robustos para mar abierto y clima del Atlántico Sur

abierto y clima del Atlántico Capacidades “suficientes” para patrulla, entrenamiento e interoperabilidad

Esa palabra, “suficiente”, es la clave. No compiten con fragatas de última generación, pero garantizan presencia, disuasión limitada y entrenamiento de tripulaciones. En términos de costo-eficacia, el balance ha sido positivo.

Lo que se gana y lo que se sacrifica

El precio de ese pragmatismo es conocido. La modernización electrónica es gradual, la firma acústica no compite con estándares nuevos y la lucha antisubmarina depende de sensores veteranos. Aun así, para vigilar caladeros, escoltar buques de Estado y entrenar tácticas básicas, la plataforma rinde.

“La mar no lee catálogos”, repiten a menudo los marinos. Lo que importa es salir, ver, hacerse notar y responder con regularidad. Las viejas fragatas lo hacen cada semana, con rutinas exigentes y personal que aprende oficios navales que muchas marinas ya han confiado por entero a la automatización.

Portugal, un proveedor poco común

Para Portugal, desprenderse de esas unidades fue parte de un cambio hacia fragatas más capaces y patrulleros oceánicos de nueva generación. Para Uruguay, en cambio, significó acceder a cascos con historia, probados en mar duro, y con documentación técnica en orden, algo vital cuando cada tornillo cuenta.

El vínculo luso-uruguayo dejó un legado técnico: manuales, formación inicial y un flujo de piezas que, con el paso de los años, el Servicio de Mantenimiento uruguayo ha sabido complementar con ingenio local. Esa es otra lección: la soberanía también se construye sabiendo mantener lo que ya se tiene.

¿Y ahora qué?

El debate en Montevideo mira hacia OPV modernos y soluciones híbridas que mezclen nuevas plataformas con sensórica actualizada y armamento ligero. La transición, sin embargo, requiere tiempo, dinero y una cadena logística distinta a la que estas fragatas han normalizado.

Mientras llegan decisiones y presupuestos, las veteranas continúan su servicio. Siguen izando pabellón, formando guardiamarinas y recordando que, en países con recursos limitados, la mejor herramienta es la que está lista, navegando y disponible justo cuando el Estado la necesita. “Funciona, por eso la cuidamos”, se escucha al pie del muelle. Y ahí están: discretas, constantes, con una biografía que ya pertenece a la historia naval del Cono Sur.