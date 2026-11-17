La relación militar entre Washington y Bogotá ha transitado durante décadas por una franja gris: amplia cooperación operativa, despliegues rotativos y presencia técnica, pero sin un tratado ratificado que describa con precisión los alcances. En ese terreno ambiguo han prosperado cifras, como la de “siete” instalaciones colombianas usadas por Estados Unidos, y discusiones sobre soberanía, legalidad y transparencia. El resultado es un debate que vuelve una y otra vez: ¿de qué modo se sostiene la cooperación si no existe un instrumento formal plenamente vigente que la autorice de manera explícita?

¿Bases o acceso operativo?

La diferencia entre “bases” y “acceso” no es menor. Autoridades colombianas han insistido en que no hay “bases extranjeras”, sino instalaciones nacionales a las que se concede uso temporal para misiones de interdicción, inteligencia, mantenimiento o entrenamiento. Sin embargo, en la práctica, el despliegue de personal, equipos y aeronaves estadounidenses en puntos como Palanquero, Tolemaida o Malambo ha sido recurrente y visible.

Esa cifra de “siete” proviene de arreglos planificados a fines de los 2000, cuando se proyectó ampliar el acceso de Estados Unidos a varias unidades colombianas clave. Aunque esos planes no cristalizaron en un tratado ratificado, dejaron una arquitectura operativa que, con ajustes y rebranding, continuó funcionando bajo marcos de cooperación existentes.

El laberinto jurídico

El nudo central es jurídico. No existe hoy un tratado internacional, aprobado por Congreso y revisado por la Corte Constitucional, que autorice de forma expresa el establecimiento de “bases” de un Estado extranjero en Colombia. La alta Corte fue clara en sentencias de 2010: acuerdos que alteren obligaciones previas o creen regímenes nuevos requieren trámite legislativo y control constitucional.

En paralelo, subsisten instrumentos de cooperación: entendimientos técnicos, notas reversales, acuerdos sobre estatus de fuerzas (SOFA) parciales y programas como Plan Colombia y sus derivaciones. Con ese andamiaje, se facilita la presencia de personal estadounidense para misiones puntuales, intercambios y apoyo logístico. Para críticos, esto equivale a una autorización “de hecho”; para el Gobierno, es acompañamiento dentro de la ley.

Seguridad, crimen y geopolítica

La justificación oficial ha sido clara: combatir el narcotráfico, fortalecer capacidades estatales y desarticular redes transnacionales que mutan entre fronteras. A ello se suman variables geopolíticas: crisis regionales, rutas ilícitas que atraviesan el Caribe y el Pacífico, y la necesidad de interoperabilidad con un aliado prioritario de la OTAN como socio global.

En ese marco, las operaciones conjuntas y el uso de instalaciones colombianas por parte de Estados Unidos son presentadas como un “multiplicador” de eficacia y como seguro de disuasión frente a actores armados y mafias.

Opacidad y control democrático

El problema surge cuando la transparencia no acompaña al despliegue. ¿Qué misiones se ejecutan? ¿Con qué reglas de uso de la fuerza? ¿Quién asume la responsabilidad ante posibles afectaciones a derechos humanos o al medioambiente? La información suele ser parcial, técnica y dispersa entre visados, convenios administrativos y presupuestos de cooperación.

Comunidades cercanas a instalaciones estratégicas preguntan por el impacto local, mientras organizaciones civiles piden protocolos públicos, evaluación independiente y rendición periódica de cuentas. “Sin reglas claras, no hay confianza plena”, repiten voces académicas y de la sociedad civil.

¿Qué sabemos realmente?

Hay acceso operativo de Estados Unidos a varias instalaciones militares colombianas, con despliegues rotativos y apoyo técnico, sin un tratado plenamente ratificado que establezca “bases” extranjeras en sentido estricto.

Voces encontradas

Para defensores, se trata de “cooperación indispensable” en un país golpeado por economías ilegales y crimen organizado con ramificaciones globales. Aseguran que el acompañamiento externo “salva vidas”, mejora la precisión operativa y fortalece la capacidad del Estado para controlar su territorio.

Para críticos, es una “cesión de soberanía” disfrazada de cooperación, que se apoya en vacíos legales y erosiona el control civil. “Si el país no ha firmado un tratado que lo permita, la práctica debe ordenarse por la vía democrática”, señalan, pidiendo límites claros al alcance, al personal y a la duración de estas misiones.

Lo que podría cambiar

La salida de la ambigüedad no exige romper la cooperación, sino clarificarla. Un debate legislativo serio, con audiencias públicas, podría fijar parámetros nítidos sobre jurisdicción, ingreso de equipos, acceso a información y mecanismos de supervisión. Un memorando de entendimiento público, o un tratado debidamente aprobado, reduciría la fricción política y las sospechas.

Reportes periódicos del Ejecutivo y del Congreso, auditorías independientes y participación de veedurías civiles cerrarían el círculo de control. “Cooperar sí, pero con luz prendida”, sintetizan analistas que no se oponen a la asistencia, pero exigen reglas estables y visibles.

Más allá de la cifra

El debate no se resuelve en el número exacto de instalaciones, sino en el marco normativo que las vuelve posibles. La seguridad requiere alianzas, pero la legitimidad depende de la forma. Mientras la cooperación siga asentada en documentos técnicos y excepciones, la política colombiana vivirá atrapada entre la necesidad práctica y la duda jurídica.

Romper esa ambivalencia permitiría pasar de la discusión sobre cuántas “bases” hay, a otra más sustantiva: qué resultados concretos ofrece la cooperación, cómo se evalúa su impacto y quién rinde cuentas cuando algo sale mal. En última instancia, la seguridad debe ser eficaz, pero también verificable, legal y comprendida por la ciudadanía.