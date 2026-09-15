Condenable: polémica en el estadio Nacional por la entrada triunfal de Shin Fujiyama en los desfiles

15 de septiembre de 2026

Shin Fujiyama, figura muy estimada entre los hondureños, hizo una entrada triunfal en el Estadio Nacional, aplaudido por su labor de fundar escuelas en todo el país de forma altruista.

El japonés formó parte de los desfiles patrios y fue objeto de un cariño tangible por parte del público. Sin embargo, por instrucciones superiores fue conducido fuera del recinto capitalino. Una funcionaria de protocolo se acercó para escoltarle hacia la salida. ¿Qué motivo motivó esa decisión? ¿Quién dio la orden de retirar a uno de los extranjeros que más ha contribuido al país?

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

El barco de guerra más antiguo del mundo en servicio activo tiene más de 225 años y sigue teniendo tripulación de la marina de Estados Unidos

El barco de guerra más antiguo del mundo en servicio activo tiene más de 225 años y sigue teniendo tripulación de la marina de Estados Unidos