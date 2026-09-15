Condenable: polémica en el estadio Nacional por la entrada triunfal de Shin Fujiyama en los desfiles

Shin Fujiyama, figura muy estimada entre los hondureños, hizo una entrada triunfal en el Estadio Nacional, aplaudido por su labor de fundar escuelas en todo el país de forma altruista.

El japonés formó parte de los desfiles patrios y fue objeto de un cariño tangible por parte del público. Sin embargo, por instrucciones superiores fue conducido fuera del recinto capitalino. Una funcionaria de protocolo se acercó para escoltarle hacia la salida. ¿Qué motivo motivó esa decisión? ¿Quién dio la orden de retirar a uno de los extranjeros que más ha contribuido al país?