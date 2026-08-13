Una pareja se llevará un coche nuevo, según Eduardo Maldonado

Hoy se vivió una jornada cargada de noticias trascendentes para el Gigante de las Tres Letras. Esta tarde, Eduardo Maldonado, director ejecutivo de HCH, comunicó que las parejas que contraigan matrimonio durante las bodas gratuitas organizadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central tendrán la posibilidad de participar en el sorteo de un automóvil completamente nuevo.

“Ese vehículo va a ser sorteado. Este va a ser un evento bonito, todavía no se sabe el horario, pero sabemos que será en Los Dolores, va a ser un espectáculo, como yo lo digo, un bodón. El alcalde Juan Diego Zelaya hizo posible que el principal regalo sea el carro completamente nuevo”, comentó Eduardo Maldonado.