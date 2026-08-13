Las autoridades de salud alertaron sobre un repunte de dengue en distintas zonas del país, tras semanas de lluvias intensas y temperaturas elevadas. La combinación de humedad, charcos y depósitos de agua ha favorecido la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del virus, y encendió las alarmas en varios gobiernos locales.

Según la Secretaría de Salud, el comportamiento epidemiológico se mantiene dentro de los escenarios previstos para la temporada, pero requiere medidas inmediatas de prevención y atención temprana. “No es momento de alarmarse, sino de actuar con disciplina y constancia”, señalaron funcionarios en un mensaje dirigido a la población.

Municipios con incremento reciente

Los equipos de vigilancia epidemiológica reportan aumentos sostenidos en diversos municipios, especialmente en zonas urbanas con alta densidad y presencia de criaderos. Entre los puntos con mayor atención sanitaria se encuentran:

Xalapa (Veracruz), Tapachula (Chiapas), Acapulco (Guerrero), Chetumal (Quintana Roo), Puerto Vallarta (Jalisco), Cuernavaca (Morelos), Mazatlán (Sinaloa), Mérida (Yucatán), Villahermosa (Tabasco) y Poza Rica (Veracruz).

Autoridades recuerdan que el panorama es dinámico y que la lista puede modificarse conforme avance la investigación de campo y los sistemas de notificación.

Qué está detrás del repunte

Especialistas apuntan a una mezcla de factores: lluvias irregulares, calor acumulado y crecimiento urbano con manejo inadecuado del agua. La circulación de distintos serotipos en regiones vecinas aumenta la probabilidad de brotes más prolongados.

“Cuando se combinan recipientes sin tapar, patios con objetos que acumulan agua y mosquitos activos durante el día, el riesgo se dispara”, explicó una epidemióloga del sector. Por ello, la acción coordinada entre hogares y brigadas públicas resulta decisiva para cortar la cadena de transmisión.

Síntomas y señales de alarma

El dengue suele iniciar con fiebre alta de inicio súbito, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, además de cansancio marcado. En algunos casos aparecen náuseas, sarpullido y dolor de cabeza intenso.

Se consideran señales de alarma el dolor abdominal persistente, vómitos repetidos, sangrado de encías o nariz, somnolencia extrema y sensación de desmayo. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a una unidad de salud y evitar la automedicación con aspirina o ibuprofeno, debido al riesgo de sangrado. Para el control de la fiebre, el uso de paracetamol y la hidratación constante suelen ser la primera línea recomendada por los servicios médicos.

Medidas inmediatas en casa y comunidad

La estrategia más efectiva contra el dengue es impedir que el mosquito nazca. Vaciar, lavar y tapar cada recipiente que acumule agua es una rutina diaria que salva vidas. Baldes, macetas, bebederos de mascotas y llantas deben revisarse cada 48 horas, cepillando paredes para desprender huevos casi invisibles.

El uso de mosquiteros en puertas y ventanas, así como repelentes con DEET o icaridina, ayuda a reducir las picaduras durante el día, cuando la hembra está más activa. La ropa de manga larga y colores claros ofrece una barrera adicional, especialmente en niños y adultos mayores.

En edificios y zonas comunes, la cooperación entre vecinos para limpiar azoteas, desazolvar canales y reportar fugas es clave para bajar la densidad de mosquitos en pocas semanas. “La salud también se construye en el patio y la banqueta”, recordó un promotor comunitario.

Brigadas, hospitales y capacidad de respuesta

La red de hospitales reforzó áreas de triage para atender casos febriles y priorizar hidratación temprana, que es la medida más efectiva para prevenir complicaciones. Se han intensificado las jornadas de control vectorial con tratamiento larvicida y nebulización espacial en áreas prioritarias.

Las autoridades piden permitir el ingreso de brigadas correctamente identificadas y seguir sus indicaciones sobre manejo de depósitos de agua. “La cooperación vecinal multiplica el impacto de cada visita y nos permite llegar más lejos”, dijo un responsable de control vectorial.

Lo que dicen las autoridades y la comunidad

“Estamos ante un ciclo estacional activo, pero con herramientas probadas para contenerlo”, sostuvo una vocera de la Secretaría. Desde colonias afectadas, vecinos señalan que la limpieza de patios y la eliminación de cacharros “hacen una diferencia” cuando se realizan de forma constante.

“Si cada familia dedica 10 minutos al día a revisar recipientes, podemos romper la transmisión”, enfatizó un médico de familia. La educación puerta a puerta y los avisos por mensajería han mostrado buena respuesta en barrios con alta densidad.

Perspectivas para las próximas semanas

Se espera que, con el descenso de charcos y la continuidad de las campañas, los indicadores comiencen a estabilizarse. No obstante, si las lluvias se reactivan, podría presentarse un nuevo impulso de casos, por lo que se mantendrán los reportes semanales y la vigilancia en tiempo real.

Para quienes planean viajar, se recomienda usar repelente, elegir alojamientos con mosquiteros y evitar acumulaciones de agua en patios o terrazas. Ante fiebre posterior al viaje, se sugiere acudir a valoración y mencionar el lugar visitado para orientar el diagnóstico.

Las autoridades insisten: la combinación de hidratación, reposo y atención oportuna reduce de manera drástica el riesgo de complicaciones, mientras que la eliminación de criaderos sigue siendo la herramienta más poderosa a nivel local. La participación de cada hogar será decisiva para proteger a los más vulnerables y cortar la cadena de transmisión.