Una gran noticia: Gisselle Vásquez y José Mendoza esperan gemelos en QVLV

Los conductores del segmento de entretenimiento de HCH, Gisselle Vásquez y José Mendoza, dejaron a la audiencia con la boca abierta al revelar en el espacio QVLV que esperan gemelos.

En ese instante cargado de emoción, Gisselle explicó que descubrió su embarazo en mayo y que, llena de entusiasmo, viajó hasta La Ceiba para comunicar la noticia en persona a José Mendoza.

La pareja añadió que este embarazo era muy anhelado y deseado, pues llevaban ya bastante tiempo intentando ser papás. Ahora la dicha se multiplica con la llegada de sus dos bebés, una noticia que ha sido recibida con júbilo por sus colegas, sus familiares y sus seguidores.