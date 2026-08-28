Una explosión arrasa un vehículo y mata a un militar ruso en San Petersburgo

Un oficial de las fuerzas armadas rusas perdió la vida este jueves tras registrarse una explosión de considerable potencia que dejó destruido por completo el coche en el que viajaba acompañado de su esposa en la ciudad de San Petersburgo.

A partir de los primeros reportes difundidos por periódicos locales e internacionales, el artefacto o detonante golpeó de forma directa al automóvil en plena vía pública, poniendo fin a la vida del uniformado de manera instantánea y dejando herida a su acompañante.

Las autoridades y los servicios de inteligencia rusos iniciaron de inmediato una investigación minuciosa para esclarecer las causas exactas del incidente y localizar a quienes sean responsables. El suceso ocurre en un contexto de significativa tensión interna tras el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.