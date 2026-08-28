Teófimo López, el talento dorado que aprendió a levantarse dentro del cuadrilátero y fuera de él

Una niñez atravesada por la pobreza y la inestabilidad familiar dio forma al carácter de Teófimo López, quien convirtió la disciplina y la presión del entorno en una trayectoria deportiva que lo llevó a conquistar tres títulos mundiales. Según informó Diario AS, el boxeador nacido en Brooklyn, Nueva York, el 30 de julio de 1997, creció rodeado de mudanzas constantes y precariedad económica, condiciones que forjaron desde temprano su actitud competitiva.

La familia de López buscó oportunidades en varias ciudades, asentándose en zonas vulnerables de Florida como Davie y Lehigh Acres. La presión en casa se intensificó por los problemas de adicción de su padre, Teófimo López Sr., quien, pese a no contar con experiencia en el boxeo de élite, decidió entrenar a su hijo con un objetivo claro: sacarlo de la pobreza a través del deporte. El boxeo se convirtió en la válvula de escape y en la disciplina que sostuvo al joven López, que comenzó a entrenar a los 6 años en el Davie Boxing Club de Florida.

La etapa amateur de López se caracterizó por un éxito temprano. En 2015, López obtuvo los Guantes de Oro Nacionales en la categoría ligero y triunfó en el torneo de clasificación olímpica de Estados Unidos. A pesar de estos logros, el sistema de puntuación de USA Boxing le otorgó la plaza olímpica a Carlos Balderas, lo que provocó un notable resentimiento de López hacia las instituciones deportivas estadounidenses.

El lazo familiar con Honduras, país de origen de sus padres, le abrió la puerta a una opción olímpica. Se clasificó y representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río 2016, obteniendo visibilidad internacional, pese a caer en su primer combate ante el francés Sofiane Oumiha. Esta experiencia resultó decisiva para que la promotora Top Rank lo señalara como una promesa del ámbito profesional.

La transición al profesionalismo fue veloz. En diciembre de 2019, López derrotó a Richard Commey en dos asaltos y se coronó campeón mundial ligero de la FIB. Su consagración definitiva llegó en octubre de 2020, al unificar los títulos de la FIB, AMB y OMB tras derrotar a Vasyl Lomachenko, entonces considerado el mejor libra por libra. ESPN definió aquel combate como una demostración de táctica y determinación por parte de López, que a sus 23 años recibió el título de Boxeador del Año.

Sin rendirse, López se lanzó a un nuevo reto en la división wélter. El 22 de agosto de 2026, ganó por decisión mayoritaria a Rolando Romero en Las Vegas y se coronó campeón mundial wélter de la AMB, sumando así títulos en tres categorías diferentes. A la fecha, su palmarés registra 23 victorias, 13 por nocaut y 2 derrotas.

La trayectoria de Teófimo López es un relato de vida definido por la adversidad, la presión familiar y una persistente búsqueda de superación. Entre sus logros figura un palmarés con títulos mundiales en las categorías ligero (FIB, AMB y OMB), superligero (OMB) y wélter (AMB, desde agosto de 2026).