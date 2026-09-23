Umaña advierte que Honduras no debe convertirse en verdugo de terroristas, pese a exigir 15 minutos de sol al día

23 de septiembre de 2026

El parlamentario Carlos Umaña expresó su oposición a una disposición incorporada en la reciente ley aprobada por el Congreso Nacional, vinculada a las condiciones de las personas privadas de libertad.

Según sus explicaciones, la norma determina que los internos dispondrán de una hora semanal para exponerse al sol, algo que él considera podría afectar derechos humanos.

Umaña afirmó haber pedido una corrección a este punto y propuso que los internos puedan efectuar 15 minutos diarios de calistenia en un pasillo, bajo supervisión, además de conservar la hora semanal para tomar el sol.

“Se solicitó una rectificación que contemple 15 minutos diarios de calistenia en un pasillo bajo supervisión y una hora de sol por semana”, declaró.

El legislador sostuvo que la medida debe alinearse con los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos humanos y advirtió sobre eventuales consecuencias jurídicas para el Estado.

“Eso no contraviene los acuerdos y no estaremos sujetos a una demanda internacional”, afirmó Umaña al referirse a su propuesta.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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