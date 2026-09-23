Miércoles lluvioso en Honduras: tormentas con actividad eléctrica previstas en varias regiones

23 de septiembre de 2026

Las condiciones atmosféricas seguirán promoviendo lluvias y chubascos de intensidad ligera a moderada y dispersos en gran parte del territorio hondureño este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con el pronóstico, la interacción entre el viento y la humedad que llega desde el mar Caribe y el océano Pacífico provocará nubosidad y precipitaciones, con actividad eléctrica en la mayor parte del país.

Se esperan mayores volúmenes de lluvia en los sectores occidental, central, oriental y meridional de Honduras, por lo que se recomienda mantener la atención en las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

En lo que respecta al oleaje, se esperan olas de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. La salida del sol fue a las 5:38 a. m. y el ocaso está previsto alrededor de las 5:44 p. m.

Clima Honduras
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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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