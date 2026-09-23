Miércoles lluvioso en Honduras: tormentas con actividad eléctrica previstas en varias regiones

Las condiciones atmosféricas seguirán promoviendo lluvias y chubascos de intensidad ligera a moderada y dispersos en gran parte del territorio hondureño este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con el pronóstico, la interacción entre el viento y la humedad que llega desde el mar Caribe y el océano Pacífico provocará nubosidad y precipitaciones, con actividad eléctrica en la mayor parte del país.

Se esperan mayores volúmenes de lluvia en los sectores occidental, central, oriental y meridional de Honduras, por lo que se recomienda mantener la atención en las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

En lo que respecta al oleaje, se esperan olas de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. La salida del sol fue a las 5:38 a. m. y el ocaso está previsto alrededor de las 5:44 p. m.