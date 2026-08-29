Tyson ratifica su pelea contra Mayweather tras recuperarse de la mano: “Tengo muchas ganas”

La pelea de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather permanece en pie, según el propio expeso pesado, quien aseguró que su mano ya se recuperó, aunque el combate aún no cuenta con una fecha definida.

El excampeón mundial de boxeo manifestó su interés en concretar el evento, mientras que su agenda fuera del cuadrilátero continúa activa con nuevos negocios y presencia en eventos públicos, según lo recogido por Complex.

Durante una entrevista para The Close de Bloomberg Television, en Times Square, Mike Tyson aseguró que su mano derecha “está muy bien” y que el cruce con Floyd Mayweather “todavía sigue en pie”.

Así lo informó Complex, que también citó su entusiasmo por el posible enfrentamiento. Tyson, de 60 años, reconoció: “Tengo muchas ganas”, durante la presentación de los nuevos Protein Sliders de la marca Sugar Factory at Home.

El excampeón también comentó que recientemente se cruzó con Mayweather, a quien describió en buena forma física. “Vi al campeón el otro día. Se veía bien”, relató Tyson, aunque bromeó al agregar: “Bueno, no lo creo, pero se veía bien”.