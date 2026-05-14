Trump y Xi Jinping alcanzan un acuerdo histórico: Irán sin armas nucleares y apertura del Estrecho de Ormuz

En el marco de una cumbre de gran impacto en Beijing, Donald Trump y Xi Jinping han adoptado una postura conjunta respecto a uno de los conflictos más volátiles del momento.

Lo que debes saber: Punto de inflexión histórico

El apoyo clave a Irán se debilita

Punto de inflexión histórico

Conforme a lo publicado por fuentes de la Casa Blanca y del secretario de Estado, Marco Rubio, tanto el presidente de Estados Unidos como el de China han coincidido en que el régimen de Irán “nunca debe poseer armas nucleares”, marcando un frente unido entre las dos potencias glob ales.

La reunión, que fue pospuesta seis semanas debido a la escalada bélica en Medio Oriente, se ha centrado en la necesidad de estabilizar la región. El acuerdo sobre la desnuclearización iraní representa una victoria diplomática para Trump, quien ha buscado usar la influencia de China sobre Teherán para presionar por un compromiso definitivo que frene las ambiciones atómicas del país persa.

Otro punto crítico del encuentro fue la situación en el Estrecho de Ormuz, paso marítimo más estratégico para el comercio mundial de energía. Ambos mandatarios han subrayado que la vía debe ser reabierta de inmediato y no debe ser militarizada.

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China, como principal consumidora de hidrocarburos, ha expresado su desacuerdo con los bloqueos y las tasas de peaje impuestos en la zona, una posición que coincide con la defensa de la libre navegación promovida por Washington.

Se debilita el apoyo clave que Irán tenía

Marco Rubio precisó que, aunque las posturas coinciden, Estados Unidos no ha solicitado la intervención directa de China en el conflicto militar. No obstante, el respaldo de Xi Jinping a la normalización del tráfico en Ormuz debilita la posición táctica de Teherán, que ha utilizado el cierre del estrecho como moneda de cambio frente a las sanciones occidentales y los recientes ataques israelíes y estadounidenses.

La economía global ha sentido el rigor de este bloqueo, con un incremento sostenido en los precios de los combustibles que afecta a ambos gigantes. Para Xi, la estabilidad en el flujo de petróleo es vital para el crecimiento chino, mientras que para Trump, la resolución del conflicto iraní es una promesa clave de su administración para restaurar la seguridad internacional y reducir la inflación energética.

Durante el banquete oficial en el Gran Salón del Pueblo, al que acudió una delegación de megamillonarios estadounidenses como Elon Musk, el tono fue de cooperación estratégica.

Donald Trump ha reiterado que “no hay ninguna posibilidad” de que su gobierno permita el desarrollo nuclear de Irán, y ha sugerido que el régimen iraní ya comprende que este consenso entre las potencias deja poco margen para la resistencia y que deberá terminar cediendo.

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No obstante, el panorama sigue siendo complejo. Mientras la diplomacia avanza en Beijing, Irán busca apoyos alternativos en el bloque de los BRICS en reuniones paralelas que se están realizando en Nueva Delhi.

La Casa Blanca mantiene sobre la mesa todas las opciones, incluso medidas militares adicionales si Teherán no concreta por escrito los acuerdos discutidos en esta cumbre.

El cierre de esta primera jornada en Beijing deja una señal clara para el mundo: a pesar de sus rivalidades comerciales y de las tensiones por Taiwán, Donald Trump y Xi Jinping están dispuestos a actuar como un bloque sólido cuando se trata de evitar una catástrofe nuclear y asegurar las rutas del petróleo.

Las horas siguientes serán determinantes para ver si Irán cede ante esta presión coordinada sin precedentes.