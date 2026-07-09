Trump desmiente haber pedido a María Corina Machado que no viajara a Venezuela tras el sismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles haberle pedido a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado que no regrese a Venezuela tras los sismos que sacudieron el país, luego de que circularan versiones acerca de posibles limitaciones o indicaciones de su Gobierno para dificultar el viaje de la opositora.

«No, para nada. ¿Cómo le voy a decir eso?», respondió Trump cuando los periodistas le preguntaron a bordo del Air Force One, en su regreso a Washington desde Turquía, tras haber participado en la cumbre de la OTAN.

El mandatario elogió a Machado y rememoró que ella le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, sirviendo como una señal de la historia de acercamiento entre ambos.

Regreso de María Corina Machado a Venezuela tras la crisis sísmica

La reacción de Trump se dio después de que la semana pasada el medio de investigación Axios divulgara una versión citando fuentes de la Administración, las cuales consideraron el intento de Machado de ingresar a Venezuela como un «acto de oportunismo político grotesco».

De acuerdo con el reporte, altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron su descontento por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que esas acciones habían generado un «drama innecesario» dentro del Departamento de Estado.

El martes, Machado escribió en su cuenta de X: «Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado».